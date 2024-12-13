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        Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

        Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 23:20 Güncelleme: 13.12.2024 - 23:51
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        Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
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        Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        100. Yıl Mahallesi 1065 Sokak'taki 5 katlı apartmanda Manar H'nin (28) oturduğu giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, Karabük Belediyesi itfaiyesinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangında dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan itfaiye ekiplerinin evde bulduğu aileye ait değerli eşyalar polise teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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