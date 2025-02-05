AK Parti Karabük Milletvekili Şahin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şahin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Spor", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük" fotoğrafına oy veren Şahin, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can" fotoğrafını seçti.

Şahin, "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" karesini, "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsmail Aslandağ'ın "Sevginin gücü" fotoğrafını, "Spor" kategorisinde ise İsmail Aslandağ'ın "Arda'nın izinde" fotoğrafını oyladı.

Milletvekili Şahin, AA muhabirlerinin çektiği fotoğrafların dünya basınında sık sık yer aldığını gördüklerini, bunun ülke adına gurur verici olduğunu söyledi.

Muhabir ve foto muhabirlerini tebrik eden Şahin, "Yılın Karalerine alınan fotoğraflar her anlamda çok kaliteli. Seçim yaparken oldukça zorlandım. Hepsi birbirinden güzel. Tebrik ederim." diye konuştu.