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        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük'te İl Hayvanları Koruma Kurulu, Vali Mustafa Yavuz başkanlığında toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 16:54 Güncelleme: 12.02.2025 - 17:06
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        Karabük'ten kısa kısa
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        Karabük'te İl Hayvanları Koruma Kurulu, Vali Mustafa Yavuz başkanlığında toplandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Erol Özkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Kartal, ilçe belediye başkanları ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

        Toplantıda, sahipsiz hayvanların korunması, bakımı ve rehabilitasyonu konularında yürütülen çalışmalar değerlendirilerek, insan, hayvan ve çevre sağlığını korumaya yönelik tedbirler ele alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yavuz, sahipsiz hayvanların sağlıklı ve güvenli koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için ilgili tüm kurumlarla koordineli çalıştıklarını belirterek, "Beslenme ve barınma konusunda zorluk çeken, güçten düşmüş hayvanların korunması öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda uygun bölgelerde belediyelerimiz tarafından sahipsiz hayvanlar için özel alanlar tahsis edilmesi büyük önem taşıyor. Ayrıca, toplumun bilinçlendirilmesi ve sahiplendirme süreçlerinin teşvik edilmesi konusunda hepimize önemli görevler düşüyor. Sahipsiz hayvanların kontrolsüz üremesini önlemek, bakım ve rehabilitasyon süreçlerini hızlandırmak için gerekli adımları hep birlikte atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Toplantı, ilgili kurum temsilcilerinin sunumları ve değerlendirmelerle sona erdi.

        - Karabük Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi 17 bin 800 talebi çözdü

        Karabük Belediyesi tarafından vatandaşların talep ve şikayetlerini iletebilmesi amacıyla kurulan Hemşehri İletişim Merkezi, faaliyete geçtiği günden bu yana 17 bin 800 başvuruyu çözüme kavuşturdu.

        Karabük Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar, "444 21 78", "0501 078 78 78" ve "0501 178 78 78" numaralı WhatsApp hatları üzerinden belediyeye ulaşarak talep ve şikayetlerini fotoğraf ve video ile bildirebiliyor.

        Gelen başvurular, ilgili birimlere yönlendirilerek kısa sürede çözüme kavuşturuluyor. Çözüme kavuşturulan konularla ilgili vatandaşlara geri dönüş sağlanıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Hemşehri İletişim Merkezi'nin önemini belirterek, "Vatandaşlarımızın taleplerine en hızlı yanıt verebilmek için Hemşehri İletişim Merkezi'ni kurduk. Bu sistem sayesinde hemşehrilerimiz belediyemize doğrudan ulaşarak taleplerini iletebiliyor, biz de ekiplerimizle en kısa sürede çözüm üretiyoruz. Gelen her başvuruyu titizlikle değerlendiriyor, vatandaşlarımızın sorunlarına kalıcı çözümler sunuyoruz." ifadesini kullandı.

        Çetinkaya, ulaşılabilir, çözüm odaklı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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