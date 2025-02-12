Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile yanındaki CHP Eflani İlçe Başkanı Sadık Yalçın, Y.Ü, H.Ü. ve İ.Y. yaralandı.

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