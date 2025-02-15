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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 08:56 Güncelleme: 15.02.2025 - 09:16
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
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        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Kent merkezinde düzenlenen operasyonda, durumundan şüphelenilen M.D'nin üst aramasında 271 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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