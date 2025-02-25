Yenice Ihlamur Teras ve Eflani Gökgöz Göleti'nde kış manzaraları yaşanıyor

Karabük'ün Yenice ilçesinde yer alan Ihlamur Teras ile Eflani ilçesindeki Gökgöz Göleti, ziyaretçilerine kış mevsiminin güzelliklerini sunuyor.

Karabük Belediyesince, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansından (BAKKA) alınan hibe desteğiyle kentin en yüksek tepelerinden birine inşa edilerek turizme kazandırılan Ihlamur Teras, bölgedeki kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından acil olarak korunması gereken 100 sıcak noktadan biri olarak gösterilen, Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını barındıran, yaban hayatı ve bitki çeşitliliğiyle dikkati çeken Yenice ormanlarındaki teras, misafirlerine yöresel yemekleri tatma, bungalov evlerinde konaklama, macera parkında eğlenme ve yürüyüş parkurlarıyla da spor yapma imkanı sunuyor.

Öte yandan Eflani ilçesindeki Gökgöz Göleti'nin yüzeyi de hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düşmesiyle buz tuttu.

Ihlamur Teras'tan izlenen kış manzaraları ile yüzeyi buzla kaplanan Gökgöz Göleti havadan görüntülendi.