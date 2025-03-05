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        Karabük'te otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Karabük'te motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 14:57 Güncelleme: 05.03.2025 - 14:57
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        Karabük'te otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Karabük'te motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Bahçelievler Mahallesi'nde seyreden Ö.F.Ö. idaresindeki 34 HVG 014 plakalı motosiklet, F.P. idaresindeki 78 DD 210 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, motosiklet sürücüsü ile yolcu olarak bulunan H.B.U. yaralandı.

        Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan motosiklet sürücüsü Ö.F.Ö'nün ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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