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        Belgesel yapımcısı Serdar Kılıç, "26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali"ne katılacak

        Belgesel yapımcısı Serdar Kılıç, 7-10 Mayıs'ta düzenlenecek "26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali"ne katılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 14:44 Güncelleme: 10.04.2025 - 14:44
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        Belgesel yapımcısı Serdar Kılıç, "26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali"ne katılacak
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        Belgesel yapımcısı Serdar Kılıç, 7-10 Mayıs'ta düzenlenecek "26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali"ne katılacak.

        Safranbolu Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, geçen yıl rahatsızlığı nedeniyle festivale katılamayan Kılıç'a, "Doğa ve Belgesele Katkı" ödülünün bu yıl takdim edileceği belirtildi.

        Festival kapsamında Kılıç'ın "Doğa, İnsan ve Safranbolu" söyleşisi olacağı aktarılan paylaşımda, Safranbolu Belediyesi tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen festivalin 7-10 Mayıs'ta düzenleneceği ifade edildi.

        Paylaşımda, festival programı ve detaylı bilginin önümüzdeki günlerde "www.altinsafran.org" sitesinden ve festivalin sosyal medya hesaplarından açıklanacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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