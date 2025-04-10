Belgesel yapımcısı Serdar Kılıç, "26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali"ne katılacak

Belgesel yapımcısı Serdar Kılıç, 7-10 Mayıs'ta düzenlenecek "26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali"ne katılacak.

Safranbolu Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, geçen yıl rahatsızlığı nedeniyle festivale katılamayan Kılıç'a, "Doğa ve Belgesele Katkı" ödülünün bu yıl takdim edileceği belirtildi.

Festival kapsamında Kılıç'ın "Doğa, İnsan ve Safranbolu" söyleşisi olacağı aktarılan paylaşımda, Safranbolu Belediyesi tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen festivalin 7-10 Mayıs'ta düzenleneceği ifade edildi.

Paylaşımda, festival programı ve detaylı bilginin önümüzdeki günlerde "www.altinsafran.org" sitesinden ve festivalin sosyal medya hesaplarından açıklanacağı kaydedildi.