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        Karabük'te hayvanlarıyla karda mahsur kalan yaylacının yardımına ekipler yetişti

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan Uluyayla'da hayvanlarıyla mahsur köylüye, İl Özel İdaresi ekipleri ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 11:26 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:26
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        Karabük'te hayvanlarıyla karda mahsur kalan yaylacının yardımına ekipler yetişti
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan Uluyayla'da hayvanlarıyla mahsur köylüye, İl Özel İdaresi ekipleri ulaştı.

        Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Akkışla köyüne 8 kilometre uzaklıktaki Uluyayla'nın yolu ulaşıma kapandı. Yaylada büyükbaş hayvancılık yapan kişi mahsur kaldı.

        İhbar üzerine İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti.

        Greyderle yolu açan ekipler, hayvancılık yapan kişiye ulaştı.

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