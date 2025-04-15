Karabük'te hayvanlarıyla karda mahsur kalan yaylacının yardımına ekipler yetişti
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan Uluyayla'da hayvanlarıyla mahsur köylüye, İl Özel İdaresi ekipleri ulaştı.
Giriş: 15.04.2025 - 11:26 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:26
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan Uluyayla'da hayvanlarıyla mahsur köylüye, İl Özel İdaresi ekipleri ulaştı.
Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Akkışla köyüne 8 kilometre uzaklıktaki Uluyayla'nın yolu ulaşıma kapandı. Yaylada büyükbaş hayvancılık yapan kişi mahsur kaldı.
İhbar üzerine İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti.
Greyderle yolu açan ekipler, hayvancılık yapan kişiye ulaştı.
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