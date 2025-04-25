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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 18:33 Güncelleme: 25.04.2025 - 18:33
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede uyuşturucu operasyonu yapıldı.

        Operasyonda 2 zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 13,06 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

        Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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