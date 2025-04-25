Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Operasyonda 2 zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 13,06 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede uyuşturucu operasyonu yapıldı.

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