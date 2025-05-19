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        Karabük'te çalılık alanda mahsur kalan kedi kurtarıldı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çalılık alanda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 09:55 Güncelleme: 19.05.2025 - 09:55
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        Karabük'te çalılık alanda mahsur kalan kedi kurtarıldı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çalılık alanda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Dedepınarı Sokak'ta çalılık alanda mahsur kalan kediyi fark edenler durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu kedi bulunduğu yerden kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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