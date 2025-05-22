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        Karabük'te motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

        Karabük'te motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 08:56 Güncelleme: 22.05.2025 - 08:57
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        Karabük'te motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
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        Karabük'te motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        N.D. idaresindeki 78 ABD 268 plakalı motosiklet, 100. Yıl Mahallesi Prof. Dr. Burhanettin Uysal Caddesi'nde seyrederken, park ettiği aracından inen M.S'ye çarptı.

        Kazada M.S. ile motosiklette bulunan Ö.N.A.D. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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