AK Parti Karabük heyetinden gar sahasının taşınacağı bölgede inceleme

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Kızılcaören bölgesinde inşa edilmesi planlanan yeni gar sahasında incelemelerde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre heyet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yürütülen kamulaştırma süreci ve yeni gar alanıyla ilgili teknik çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Mevcut tren garı sahasının şehir dışına taşınmasıyla, şehir merkezinde ulaşım ve kent estetiği açısından önemli dönüşüm hedefleniyor.

Yeni düzenlemeyle, şehir merkezindeki demiryolu lojistiği dışarı alınacak, boşalan alan ise yeşil ve sosyal donatı alanlarına dönüştürülerek halkın kullanımına sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, uzun süredir planlanan projenin somutlaştığını belirterek, "Şehrimizin merkezinde yapılacak bu dönüşüm çok önemli. Yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Keskinkılıç da, "Kızılcaören'de kurulacak yeni gar alanı, şehir içi trafiği rahatlatmanın ötesinde, planlı kentleşme anlayışımızın temel taşı olacak." değerlendirmesinde bulundu.