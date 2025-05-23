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        AK Parti Karabük heyetinden gar sahasının taşınacağı bölgede inceleme

        AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Kızılcaören bölgesinde inşa edilmesi planlanan yeni gar sahasında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 21:37 Güncelleme: 23.05.2025 - 21:39
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        AK Parti Karabük heyetinden gar sahasının taşınacağı bölgede inceleme
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        AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Kızılcaören bölgesinde inşa edilmesi planlanan yeni gar sahasında incelemelerde bulundu.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre heyet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yürütülen kamulaştırma süreci ve yeni gar alanıyla ilgili teknik çalışmaları yerinde değerlendirdi.

        Mevcut tren garı sahasının şehir dışına taşınmasıyla, şehir merkezinde ulaşım ve kent estetiği açısından önemli dönüşüm hedefleniyor.

        Yeni düzenlemeyle, şehir merkezindeki demiryolu lojistiği dışarı alınacak, boşalan alan ise yeşil ve sosyal donatı alanlarına dönüştürülerek halkın kullanımına sunulacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, uzun süredir planlanan projenin somutlaştığını belirterek, "Şehrimizin merkezinde yapılacak bu dönüşüm çok önemli. Yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Keskinkılıç da, "Kızılcaören'de kurulacak yeni gar alanı, şehir içi trafiği rahatlatmanın ötesinde, planlı kentleşme anlayışımızın temel taşı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

        Çetinkaya ise boşalan gar sahasının, sosyal donatı alanlarına, yeşil parklara ve yürüyüş yollarına dönüştürüleceğini anlattı.

        Salt da şunları kaydetti:

        "AK Parti belediyeciliği, şehirlere sadece hizmet değil aynı zamanda vizyon kazandırır. Bu projeyle Karabük şehir merkezindeki trafik yükü azalacak, vatandaşlarımız yeşil alanlara ve sosyal yaşam imkanlarına kavuşacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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