Karabük'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İsmetpaşa Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
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