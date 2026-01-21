Karabük'te 33 sikke ele geçirildi

Karabük'te tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 33 sikke ele geçirildi. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Kent merkezinde bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada, antik Yunan dönemine ait olduğu değerlendirilen 33 sikke bulundu. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

