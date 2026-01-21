Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Karabük'te 33 sikke ele geçirildi

        Karabük'te tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 33 sikke ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 12:46 Güncelleme: 21.01.2026 - 12:49
        Karabük'te 33 sikke ele geçirildi
        Karabük'te tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 33 sikke ele geçirildi.

        Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Kent merkezinde bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada, antik Yunan dönemine ait olduğu değerlendirilen 33 sikke bulundu.

        Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

