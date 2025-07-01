Karabük'te çıkan anız yangını söndürüldü
Karabük'te çıkan anız yangını söndürüldü.
Karabük'te çıkan anız yangını söndürüldü.
Kemaloyman Hurdacılar Sitesi yanındaki tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri ile Karabük Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.
Ekiplerce ve vatandaşların yardımıyla söndürülen yangında 2 dekar alan zarar gördü.
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