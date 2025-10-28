Karabük Üniversitesi öğrencilerinden "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" klibi
Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla klip hazırladı.
Fakültenin uygulama birimi Türker İnanoğlu Film Atölyesi tarafından hazırlanan klipte öğrenciler, Cumhuriyet'le ilgili mesajlar verdi.
Genel yönetmenliğini Doç. Dr. Burak Türten'in yaptığı klipte öğrenciler, derslerde öğrendiği teorik bilgiyi uygulama imkanı buldu.
Klibin sonunda öğrenciler, Türk bayrağı açtı.
O anlar, dronla havadan görüntülendi.
