Karabük'te Sarıçiçek Yaylası'nda kar ve sis etkili oldu
Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki 1700 rakımlı Sarıçiçek Yaylası'nda kar ve sis görüldü.
Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki 1700 rakımlı Sarıçiçek Yaylası'nda kar ve sis görüldü.
İlçeye 14 kilometre uzaklıkta bulunan 1700 rakımlı Sarıçiçek Yaylası'nda gece saatlerinde başlayan sağanak yerini kara bıraktı.
Hafif kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde ağaçlar ve çevre kısmen beyaz örtüyle kaplandı.
Kar ve sisin oluşturduğu manzara dronla görüntülendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.