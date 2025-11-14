Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te Sarıçiçek Yaylası'nda kar ve sis etkili oldu

        Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki 1700 rakımlı Sarıçiçek Yaylası'nda kar ve sis görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 16:23 Güncelleme: 14.11.2025 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te Sarıçiçek Yaylası'nda kar ve sis etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki 1700 rakımlı Sarıçiçek Yaylası'nda kar ve sis görüldü.

        İlçeye 14 kilometre uzaklıkta bulunan 1700 rakımlı Sarıçiçek Yaylası'nda gece saatlerinde başlayan sağanak yerini kara bıraktı.

        Hafif kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde ağaçlar ve çevre kısmen beyaz örtüyle kaplandı.

        Kar ve sisin oluşturduğu manzara dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Siz bir de içini görün!
        Siz bir de içini görün!
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        "Savcılığa ifademizi verdik"
        "Savcılığa ifademizi verdik"
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?

        Benzer Haberler

        Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Özcan'ın cenazesi memleketi Karabük'te
        Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Özcan'ın cenazesi memleketi Karabük'te
        Karabük'te apartman boşluğuna düşen kişi yaralandı
        Karabük'te apartman boşluğuna düşen kişi yaralandı
        Karabük'te mantar toplamaya giden kişi öldü
        Karabük'te mantar toplamaya giden kişi öldü
        Apartman boşluğuna düşerek yaralanan yaşlı adamı ekipler kurtardı
        Apartman boşluğuna düşerek yaralanan yaşlı adamı ekipler kurtardı
        Mantar toplarken kaybolan yaşlı adam ölü bulundu
        Mantar toplarken kaybolan yaşlı adam ölü bulundu
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa