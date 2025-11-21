Habertürk
        Karabük Haberleri

        KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Oflaz, gazetecilerle buluştu:

        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Oflaz, KARDEMİR'in 88 yıllık deneyimiyle her türlü şartta güçlü şekilde yoluna devam edecek potansiyele sahip olduğunu belirtti.

        Giriş: 21.11.2025 - 11:58 Güncelleme: 21.11.2025 - 11:58
        KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Oflaz, gazetecilerle buluştu:
        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Oflaz, KARDEMİR'in 88 yıllık deneyimiyle her türlü şartta güçlü şekilde yoluna devam edecek potansiyele sahip olduğunu belirtti.

        Fabrikadan yapılan açıklamaya göre, Oflaz, restorasyonu tamamlanan Yenişehir Mühendisler Kulübü'nde düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Programda konuşan Oflaz, KARDEMİR'in yalnızca sanayi kuruluşu olmadığını, Karabük'ün ve bölgenin kalkınmasına katkı sunan stratejik aktör olduğunu kaydetti.

        Demir-çelik sektörünün önemine dikkati çeken Oflaz, "Böylesine kritik bir sektörün sorumluluğunu hep birlikte kazanıma çevireceğiz." ifadesini kullandı.

        Oflaz, KARDEMİR'in üretim kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlar ve çevre yatırımlarının, çizilen yol haritasındaki en önemli başlıklarından olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

        "Çevreyle ilgili verilerimiz çevrim içi sistemler tarafından anlık izlenmektedir. Atık yönetimi ve karbon düzenlemelerine uyum konusunda yürütülen projeler kararlılıkla sürdürülecektir. KARDEMİR, 88 yıllık deneyimiyle her türlü şartta güçlü şekilde yoluna devam edecek potansiyele sahiptir."

        KARDEMİR'in bugün itibarıyla 5 bin 548 çalışanı bulunduğunu aktaran Oflaz, 2026'yı KARDEMİR için "Verimlilik Yılı" ilan ettiklerini, verimlilikten elde edilecek kazanımları ihracatla taçlandırmayı hedeflediklerini, bu yolda en önemli sermayenin insan kaynağı olduğunu ifade etti.

        Soru-cevap bölümüyle devam eden program, basın mensuplarıyla çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

