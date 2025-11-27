Karabük Belediyesi ile Başkent EDAŞ arasındaki altyapı işbirliği sürüyor

Karabük Belediyesi ile Başkent EDAŞ işbirliğinde, enerji altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen çalışmalar 140 milyon liralık yatırımla devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarında arıza riskini artıran havai elektrik hatları, etaplar halinde yer altına alınıyor.

Dönüşüm, hem güvenliği artırmayı hem de şehir estetiğini iyileştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca çalışmalarla eş zamanlı olarak, mevcut aydınlatma hatları LED armatürlerle yenileniyor.

Böylece cadde ve sokaklarda hem daha güçlü aydınlatma elde ediliyor hem de enerji verimliliği artırılarak tasarruf sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, altyapı yatırımının planlı şekilde devam ettiğini belirterek, "Karabük Belediyesi ve Başkent EDAŞ işbirliğiyle yürüttüğümüz 140 milyon liralık enerji altyapı yatırımı planlı şekilde devam ediyor. Havai hatların yer altına alınması ve LED dönüşümü sayesinde vatandaşlarımızın daha güvenli, kesintisiz ve modern bir hizmet almasını hedefliyoruz. Bu çalışmalar tamamlandığında şehrimiz estetik açıdan da büyük bir iyileşme yaşayacak. Karabük'ün altyapısını geleceğe hazırlamaya kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.