Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Karabük'te hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 00:46 Güncelleme: 27.12.2025 - 00:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'te hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        K.U. idaresindeki 67 DV 982 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda R.K. yönetimindeki 34 GEH 018 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yol kenarına devrildi.

        Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü R.K. ve yanındaki M.K. ile otomobilde bulunan B.K. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        "Ben onay verene kadar elinde hiçbir şey yok"
        "Ben onay verene kadar elinde hiçbir şey yok"
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Bahis soruşturmasında 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi!
        Otomobil berber dükkanına daldı
        Otomobil berber dükkanına daldı
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Anne, baba ve 3 aylık bebek yaşamını yitirdi
        Anne, baba ve 3 aylık bebek yaşamını yitirdi
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu

        Benzer Haberler

        Safranbolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı Kar yağ...
        Safranbolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı Kar yağ...
        Adalet Bakanı Tunç, KARDEMİR'i ziyaret etti
        Adalet Bakanı Tunç, KARDEMİR'i ziyaret etti
        Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
        Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
        Adalet Bakanı Tunç, Karabük'te ziyaretlerde bulundu
        Adalet Bakanı Tunç, Karabük'te ziyaretlerde bulundu
        Bakan Tunç: Eğer trafikte yol kesip aracı durdurursa 1 yıldan 3 yıla kadar...
        Bakan Tunç: Eğer trafikte yol kesip aracı durdurursa 1 yıldan 3 yıla kadar...