        Karabük Haberleri

        Karabük'te makas atan sürücü kazaya neden oldu

        Karabük'te makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsünün neden olduğu kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 12:40 Güncelleme: 28.12.2025 - 12:40
        Karabük'te makas atan sürücü kazaya neden oldu
        Karabük'te makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsünün neden olduğu kazada 3 kişi yaralandı.

        Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda gece saatlerinde makas atarak ilerleyen K.U. idaresindeki 67 DV 982 plakalı otomobil, R.K. yönetimindeki 34 GEH 018 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç yol kenarına devrildi, otomobil refüje çarparak durdu.

        Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü R.K. ile yanındaki M.K. ve otomobilde bulunan B.K, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bu arada, kaza anı yolda ilerleyen başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

        Görüntüde, 3 şeritli yolda makas atarak ilerleyen otomobilin, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu orta şeritte seyreden hafif ticari araca çarptığı, hafif ticari aracın korkuluklara çarparak devrildiği, otomobilin ise refüje vurarak durduğu anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

