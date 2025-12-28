Karabük'te makas atan sürücü kazaya neden oldu

Karabük'te makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsünün neden olduğu kazada 3 kişi yaralandı.

Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda gece saatlerinde makas atarak ilerleyen K.U. idaresindeki 67 DV 982 plakalı otomobil, R.K. yönetimindeki 34 GEH 018 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç yol kenarına devrildi, otomobil refüje çarparak durdu.

Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü R.K. ile yanındaki M.K. ve otomobilde bulunan B.K, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, kaza anı yolda ilerleyen başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntüde, 3 şeritli yolda makas atarak ilerleyen otomobilin, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu orta şeritte seyreden hafif ticari araca çarptığı, hafif ticari aracın korkuluklara çarparak devrildiği, otomobilin ise refüje vurarak durduğu anlar yer aldı.