        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        KBÜ'lü öğrencilerin yapay zeka projesi SAYZEK'te kabul edildi

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencilerinin otonom hava sistemlerine yönelik tez projesi, Savunma Sanayii Yapay Zeka Yetenek Kümelenmesi (SAYZEK) Akademik Tez Programı kapsamında kabul edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 11:16 Güncelleme: 22.01.2026 - 11:19
        KBÜ'lü öğrencilerin yapay zeka projesi SAYZEK'te kabul edildi
        Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencilerinin otonom hava sistemlerine yönelik tez projesi, Savunma Sanayii Yapay Zeka Yetenek Kümelenmesi (SAYZEK) Akademik Tez Programı kapsamında kabul edildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri Mustafa Kale ve Eren Altun'un, "Otonom Hava Sistemleri İçin Gelişmiş Görüntü İşleme Tabanlı Tehdit Algılama ve Kaçınma" başlıklı bitirme tez projesi hazırladı.


        KBÜ Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Caner Özcan danışmanlığında hazırlanan proje, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen SAYZEK Akademik Tez Programı kapsamında 2025-2026 dönemi için kabul gördü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Özcan, öğrencilerin programa kabul edilmesinin bölüm ve üniversite adına önemli kazanım olduğunu belirterek, "Biz bu proje kapsamında otonom sistemlerde yapay zeka destekli algılama ve karar verme mekanizmalarının geliştirilmesini hedeflemekteyiz. ASELSAN'dan bir mentorle birlikte hem akademik hem de sektör mentoruyla birlikte yürütülecek çalışma." ifadelerini kullandı.

        Projede yer alan öğrencilerden Mustafa Kale, projelerinin otonom hava sistemleri için gelişmiş görüntü işleme tabanlı tespit, algılama ve kaçınma üzerine odaklandığını belirtti.

        Eren Altun da veri toplama sürecinin çalışmanın en kritik aşamalarından biri olduğunu aktararak, bu nedenle "Gazebo" simülasyonu kullanarak sentetik veri ürettiklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

