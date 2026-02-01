Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.



Bayır Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın son katında S.K'ye ait dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

