        Karabük Haberleri

        Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'te bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Giriş: 01.02.2026 - 19:50 Güncelleme: 01.02.2026 - 19:50
        Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'te bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Bayır Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın son katında S.K'ye ait dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

