        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Karabük'te çiğdemler erken çiçek açtı

        Karabük'ün Eflani ilçesinde baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler erken çiçek açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 12:05 Güncelleme: 01.02.2026 - 12:05
        Karabük'te çiğdemler erken çiçek açtı
        Karabük'ün Eflani ilçesinde baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler erken çiçek açtı.

        Ana yurdu Alpler, Güney Avrupa ve Akdeniz olan, Türkiye'de ise genellikle dağ eteklerinde yetişen çiğdemler, doğayı renklendirmeye başladı.

        Eflani'nin Göller köyünde 1100 rakımlı dağların yamaçlarında bulunan çiğdemler erken çiçek açtı.

        Çiçekler, sarı rengiyle doğanın yeşilinde ahenk oluşturuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

