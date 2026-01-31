Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Karabük'te şarampole sürüklenen minibüsteki 17 kişi yaralandı

        Karabük'te minibüsün şarampole girerek toprak zemine çarpması sonucu sürücü ile yabancı uyruklu 16 öğrenci yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 18:32 Güncelleme: 31.01.2026 - 18:32
        Karabük'te şarampole sürüklenen minibüsteki 17 kişi yaralandı
        Karabük'te minibüsün şarampole girerek toprak zemine çarpması sonucu sürücü ile yabancı uyruklu 16 öğrenci yaralandı.

        Yasin Ö. idaresindeki 78 ACL 031 plakalı minibüs, Kartepe Kayak Merkezi yolunda şarampole girerek alt yola sürüklendi.

        Güneşli köyü yoluna sürüklenen ve burada toprak zemine çarparak duran minibüsteki sürücü ile araçta bulunan 16 yabancı uyruklu öğrenci yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

