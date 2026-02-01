AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Karabük'te konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Son 40 yılda PKK terörü nedeniyle milletimizle buluşamayan, potansiyeliyle, varlığıyla kaynağın yaklaşık 2 trilyon dolar olduğunu düşünüyoruz." dedi.



AK Parti Teşkilat Başkanlığınca Karabük Belediyesi Havuzlu Bahçe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Batı Karadeniz Bölge Strateji Toplantısı Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" etkinliğinde konuşan Büyükgümüş, "Terörsüz Türkiye"ye dair çalışmalar yapıldığını anlattı.



AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin 3 stratejik kazanım elde ettiğine inandıklarını dile getiren Büyükgümüş, "Bunların başında bizim 'Malazgirt ruhu' diye ifade ettiğimiz, bu topraklarda hain terör örgütü PKK'nın tüm kirli girişimlerine rağmen kardeşliğin, birliğin, beraberliğin asla zayıflamaması. Bu istikametteki ikinci büyük başarımız ise milli savunma sanayimizi inşa etmek oldu. Yüzde 20'lerden aldığımız bu millilik oranını elhamdülillah yüzde 80'in üzerine taşıdık ve yolumuza da devam ediyoruz." diye konuştu.



Büyükgümüş, üçüncü önemli stratejik kazanımın ise 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin tüm dünyaya ilan ettiği gerçek olduğunu belirterek, "Biz artık terörün kapımıza gelmesini beklemeyeceğiz ve kaynağında gidip bu terörü yok edeceğiz. Bugün eğer bölgemizde huzur ve barış varsa, bugün 'Terörsüz Türkiye' ile beraber terörsüz bir bölgeden söz edebiliyorsak, Allah'a çok şükür bu ortaya konulan iradenin, bu ortaya konulan başarının çok ama çok önemli bir payı olduğu kanaatindeyiz." dedi.



Büyükgümüş, gelinen noktada terör örgütünün artık varlığını sürdüremeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiğine değinerek, "Ya ilan ettikleri gibi varlıklarını tasfiye ederler ve yok olurlar ya da olurlar... Olmadıkları takdirde, bu sözlerinin arkasında durmadıkları takdirde bizim terörle mücadelemize ne ara verilmiştir ne burada bir fasıla verilmiştir ne de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tek mücadele ettiği terör örgütü hain PKK'dır. Bizim terörle mücadelemiz, terör var olduğu müddetçe, bölgemizde insanlığa, kardeşliğe karşı bir silah doğrultulduğu müddetçe aksamadan, gecikmeden ve sürekli şekilde Allah'ın izniyle devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.



"Terörsüz Türkiye" sürecinin Türkiye'nin kalkınması, büyümesi, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için çok önemli bir eşik olduğuna inandıklarını dile getiren Büyükgümüş, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bunu bir hesap ile de sizinle paylaşmak isterim. Son 40 yılda PKK terörü nedeniyle milletimizle buluşamayan, potansiyeliyle, varlığıyla kaynağın yaklaşık 2 trilyon dolar olduğunu düşünüyoruz. Yani her yıl 50 milyar dolarlık bir imkan milletimizle buluşmak yerine terör prangasına vurulmuş, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde heba oluyor.



Bu kaynağın ne anlama geldiğini zihninize getirmek için bir örnek vermek istiyorum. 6 Şubat Depremleri'nde 11 şehrimiz altyapısıyla, üstyapısıyla, konutlarıyla, okullarıyla adeta yerle bir oldu. Altyapısıyla, üstyapısıyla 11 şehrimizin konutlarıyla tamamen ayağa kaldırıldığı bir tablo görüyoruz. Burada hayata geçirdiğimiz tüm hizmetlerin ekonomik büyüklüğü 110 milyar dolar civarında. Yani Türkiye'nin 5-6 şehrini altyapısıyla, üstyapısıyla, okullarıyla, hastaneleriyle, konutlarıyla sıfırdan ayağa kaldıracak olan bir kaynak, terör prangası nedeniyle milletimizle buluşamıyor. İşte bizim derdimiz, tasamız, mücadelemiz bu güçlü kalkınma hamlesini Türkiye'ye kazandırmak ve terörsüz Türkiye ile büyük ekonomik, sosyal sıçramanın inşallah inşasını hep birlikte gerçekleştirmek."



Büyükgümüş daha sonra AK Parti Gençlik Kollarının Karabük Belediyesi Sanat Evi'nde düzenlenen "Söz Gençlikte" programına da iştirak etti.



Programlara, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt da katıldı.

