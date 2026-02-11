Karabük'te tarlada yürüyen 2 karaca görüntülendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 karacanın karda yürümesi kayıt altına alındı. İlçedeki bir tarlada yürüyen 2 karacayı fark eden vahşi yaşam fotoğrafçısı Ömer Faruk Korkmaz, o anları fotoğraf makinesiyle kaydetti. Görüntülerde, 2 karacanın karlı tarlada yürümesi ve etraflarına bakınmaları yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.