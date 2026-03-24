Karabük'te Nevruz Bayramı kutlandı

Karabük'te Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.





İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Öğrencilerin nevruzun anlam ve önemine ilişkin şiirler okuduğu etkinlikte, il protokolü nevruz ateşini yaktı, örste demir dövdü.



Çuval ve yumurta taşıma yarışları yapılan etkinlikte, nevruz ateşinin üzerinden atlandı.



Katılımcılara pilav ve ayran ikram edildi.



Etkinliğe, Vali Yardımcısı Vekili Meral Batı Demirbaş, kurum müdürleri, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

