Karabük'te Nevruz Bayramı kutlandı
Karabük'te Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Karabük'te Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Öğrencilerin nevruzun anlam ve önemine ilişkin şiirler okuduğu etkinlikte, il protokolü nevruz ateşini yaktı, örste demir dövdü.
Çuval ve yumurta taşıma yarışları yapılan etkinlikte, nevruz ateşinin üzerinden atlandı.
Katılımcılara pilav ve ayran ikram edildi.
Etkinliğe, Vali Yardımcısı Vekili Meral Batı Demirbaş, kurum müdürleri, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.