Bayram tatilinde Safranbolu'yu tercih edenler tarihte yolculuk yaptı

ORHAN KUZU - Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesi ziyaretçilerine Ramazan Bayramı tatilinde doğa ve tarihle iç içe tatil imkanı sundu.



"Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen tarihi ilçe, her dönem yurt içinden çok sayıda ziyaretçinin yanı sıra yabancı turistleri de ağırlıyor.



Osmanlı Dönemi'nden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konaklarla ön plana çıkan Safranbolu'daki genellikle üç katlı, 6-8 odalı, 18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın başlarında inşa edilmiş konak, pansiyon ve otellerde bayram yoğunluğu yaşandı.



Hıdırlık Tepesi'nden şehir manzarasını seyreden ziyaretçiler, lokum ve hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yapmak için tarihi çarşının Arnavut kaldırımlı sokaklarını doldurdu.



Misafirler ayrıca doğa turizmi kapsamında İncekaya Kanyonu üzerine yapılan Türkiye'nin ilk cam seyir terasını ziyaret etti. Tarihi su kemerinin de bulunduğu 80 metre derinliğindeki kanyonda 2012'de inşa edilen 11 metre uzunluğundaki, 75 ton yüke dayanıklı terasa gelen yerli ve yabancı tatilciler, doğa manzaralarını izleyip, yaşadıkları anları fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.



Ziyaretçiler ayrıca oluşumu 65 milyon ila 200 milyon yıl önce başladığı tahmin edilen, 6 bin 52 metre uzunluğunda, 3 katlı oluşuma sahip Türkiye'nin 4. büyük mağarası Mencilis'i gezme imkanı buldu.



Dört mevsim 15 derece hava sıcaklığıyla dikkati çeken mağaranın 400 metrelik kısmında gezinti yapan turistler, sarkıt ve sütunların yanı sıra kireçli kaya oluşumlarının yer aldığı, bir dönem insanların kullanımında olduğu için de Horasan harcıyla örülmüş duvarlar ile fırına sahip yapıda tarihi atmosferi soludu.



- Kısa tatil ve soğuk havaya rağmen yoğunluk yaşandı



Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, AA muhabirine, bayramda Safranbolu'da ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını söyledi.



Bayram tatilinin kısa, havaların ise soğuk olmasına rağmen konaklama yerlerinin yüzde 90 doluluğa ulaştığını belirten Urgancıoğlu, "Bayramı yine keyifle, sağlıkla tamamladık. Güzel bir bayram tatili geçirdik. İnşallah bayramla birlikte artık sezonumuz açılacak ve daha iyi günler geçireceğiz." diye konuştu.



Urgancıoğlu, yeni sezona bayramla geçiş yaptıklarına işaret ederek, "Önümüzde 23 Nisan, 1 Mayıs ve 19 Mayıs var. Bayramların çoğu birleştirilebilecek 4 gün ya da 3 güne denk geliyor. Bu anlamda o bayramlarda da yine yüksek yoğunluklar yaşayacağımızı düşünüyorum." dedi.



İlkbaharda her zaman olduğu gibi yine yüksek sayıda ziyaretçi ağırlayacaklarına inandıklarını dile getiren Urgancıoğlu, şöyle devam etti:



"Safranbolu ilkbaharda gidilebilecek en güzel yerlerden biri. İstanbul'a, Ankara'ya olan yakınlığı, ulaşılabilirliği ve fiyat anlamında da şu an Türkiye'de birçok yere oranla gayet makul ve farklı fiyat seçeneklerinde olmamız, ulaşılabilir birçok fiyat seçeneğimiz burayı tabii ki daha da tercih edilir kılıyor."



"Safranbolu'yu görmeyen kalmasın." diyen Urgancıoğlu, herkesi, Osmanlı'nın parmak izi, UNESCO Dünya Mirası Listesi ve Cittaslow listesinde olan Safranbolu'yu görmeye davet etti.

