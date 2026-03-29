Karabük'te yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi
Karabük'ün Ovacık ilçesinde yaban kedisi, kurtlar ve domuzlar kurulan fotokapanla kaydedildi.
Giriş: 29.03.2026 - 18:15 Güncelleme:
Doğasever Ramazan Işık, yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla evinin yakınlarındaki ormanlık alana fotokapan yerleştirdi.
Bölgede sık sık kurt ve domuzları kayda alan Işık, yaban kedisini de görüntüledi.
Fotokapanla kayda alınan görüntülerde, yaban kedisi, kurtlar ve domuzların bölgede dolaşma anı yer alıyor.
