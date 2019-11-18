Altın Safran komite toplantısı yapıldı

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Komite Toplantısı Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse Başkanlığında yapıldı.

CHP Karabük Milletvekili Dr. Hüseyin Avni Aksoy’un da katıldığı toplantıda 2020 yılında düzenlenecek olan festivalin daha geniş kapsamlı yapılması konusunda tüm komite aynı fikirde birleşti.

Toplantı sonrası konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse; “Uluslararası anlamda tüm kesimlerin takdir ettiği ve beğeni ile izlediği bir festivali geride bıraktık ve hemen ardından bir sonraki yıl gerçekleştireceğimiz festivalin hazırlıklarına başladık. Komite toplantımızda da Altın Safran Belgesel Film Festivali’nin çok daha kapsamlı ve nitelikli olabilmesi için bir araya geldik. Hem belgesel hem de kültürel anlamda festivalimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Bunu da başaracak güçteyiz. Destek veren ve gerçekleştirdiğimiz toplantıya katılım sağlayan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

KARABÜK 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:36

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.