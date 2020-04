Osmanlı kenti Safranbolu’da yöresel şivelerle ‘Evde Kal’ uyarısı

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, yeni tip korona virüsü (Covid19) tedbirleri kapsamında kente has yöresel şivelerin yer aldığı afişlerle vatandaşlara ‘Evde kal’ uyarısı yapılıyor.

Korona virüsü nedeniyle her geçen gün ölüm sayılarının artmasının ardından tedbirler alınırken, sık sık da uyarılar yapılmaya devam ediyor. Safranbolu Belediyesi tarafından tarihi kentin farklı noktalarına yerleştirilen billboardlarda ‘Evde dur abisinin’, ‘Bi hora geçü’, ‘Düzelü Bee’gibi kente has yöresel şivelerin yazılı olduğu afişlerle vatandaşlara ‘Evde kal’ uyarısı yapılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.