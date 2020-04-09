Osmanlı kenti Safranbolu’da yöresel şivelerle ‘Evde Kal’ uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Osmanlı kenti Safranbolu’da yöresel şivelerle ‘Evde Kal’ uyarısı

İHA

Osmanlı kenti Safranbolu’da yöresel şivelerle ‘Evde Kal’ uyarısı

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, yeni tip korona virüsü (Covid19) tedbirleri kapsamında kente has yöresel şivelerin yer aldığı afişlerle vatandaşlara ‘Evde kal’ uyarısı yapılıyor.
Korona virüsü nedeniyle her geçen gün ölüm sayılarının artmasının ardından tedbirler alınırken, sık sık da uyarılar yapılmaya devam ediyor. Safranbolu Belediyesi tarafından tarihi kentin farklı noktalarına yerleştirilen billboardlarda ‘Evde dur abisinin’, ‘Bi hora geçü’, ‘Düzelü Bee’gibi kente has yöresel şivelerin yazılı olduğu afişlerle vatandaşlara ‘Evde kal’ uyarısı yapılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ellerinde çekiç, delgeç ve perçinle siperlikli maske üretiyorlar
YEREL HABERLER Ellerinde çekiç, delgeç ve perçinle siperlikli maske ...
Karabük'te maske ve dezenfektan üretimi sürüyor
YEREL HABERLER Karabük'te maske ve dezenfektan üretimi sürüyor
(Görüntülü) OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ TIR?A ÇARPTI 3 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ TIR?A ÇARPTI 3 ...
Otomobil park halindeki TIR´a çarptı: 3 yaralı 
YEREL HABERLER Otomobil park halindeki TIR´a çarptı: 3 yaralı 
DHA YURT - OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ TIR´A ÇARPTI: 3 YARALI
YEREL HABERLER DHA YURT - OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ TIR´A ÇARPTI: 3 ...
(Görüntülü) Karabük'te 2 mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karabük'te 2 mahalle karantinaya alındı
Karabük'te 2 mahalle karantinaya alındı 
YEREL HABERLER Karabük'te 2 mahalle karantinaya alındı 
Mutullah Yolbulan mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Mutullah Yolbulan mezarı başında anıldı
Safranbolu'da iki köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Safranbolu'da iki köy karantinaya alındı
Milletvekili Ünal TBMM’de KARDEMİR ve Karabük’ü konuştu
YEREL HABERLER Milletvekili Ünal TBMM’de KARDEMİR ve Karabük’ü ...
Şebeke sularından alınan numuneler laboratuvara gönderildi
YEREL HABERLER Şebeke sularından alınan numuneler laboratuvara ...
Karabük Bartın sınırında denetim havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Karabük Bartın sınırında denetim havadan görüntülendi
Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza
YEREL HABERLER Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza
Eflani’de 476 kişiye maaşları evlerinde teslim edildi
YEREL HABERLER Eflani’de 476 kişiye maaşları evlerinde teslim edildi
Muhtar her gün köylülerin ateşini tek tek ölçüp kayıt altına alıyor
YEREL HABERLER Muhtar her gün köylülerin ateşini tek tek ölçüp kayıt ...
Karabük’te 5 günde 250 Korona virüs testi çalışması yapıldı Halk Sağlığı Laboratuvarı bütün donanımı ile tam kapasite çalışıyor Karabük Valisi Fuat Gürel: “Şuana kadar 250’nin üzerinde test yapıldı ve hızlı bir şekilde müdahale edildi
YEREL HABERLER Karabük’te 5 günde 250 Korona virüs testi çalışması ...
Başkan Acar, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etti
YEREL HABERLER Başkan Acar, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ...
Safranbolu'da dezenfekte çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Safranbolu'da dezenfekte çalışmaları sürüyor
Vali Gürel toplantılarına ‘sosyal mesafe’ çerçevesinde devam ediyor Vali Gürel, “Bu illetten en az sıkıntıyla kurtulacağız”
YEREL HABERLER Vali Gürel toplantılarına ‘sosyal mesafe’ ...
İl Genel Meclis üyelerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
YEREL HABERLER İl Genel Meclis üyelerinden Milli Dayanışma ...
(Görüntülü) Karabük?te maskesi olmayanlar caddeye alınmadı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karabük?te maskesi olmayanlar caddeye ...
(Görüntülü) TIR kavşakta dönerken devrildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) TIR kavşakta dönerken devrildi
Karabük´te maskesi olmayanlar caddeye alınmadı
YEREL HABERLER Karabük´te maskesi olmayanlar caddeye alınmadı
İplik yüklü TIR kavşakta devrildi
YEREL HABERLER İplik yüklü TIR kavşakta devrildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X