Karabük Üniversitesi’nin kuruluşunun 13.yılı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük Üniversitesi’nin kuruluşunun 13.yılı

İHA

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Karabük Üniversitesinin 13'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Karabük Üniversitesi’nin kuruluşunun 13.yılı

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Karabük Üniversitesinin 13’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Rektör Prof. Dr. Refik Polat mesajında, “13 yıl önce kurulan Karabük Üniversitesi; genç bir üniversite olmanın verdiği enerji ile ortaya koyduğu başarılar sayesinde ülkemizde adından sıkça söz ettiren ve daha fazla tercih edilen bir üniversite haline gelmiştir. Donanımlı, özverili, gayretli, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu bilgi ve yeteneklere sahip, değerlerine bağlı bireyler yetiştirmek üniversitemizin temel gayesidir. Dünya üniversitesi olma yolunda, eğitimde kalite odaklı hareket eden ve bu yönde çalışmalar yapan Karabük Üniversitesi, dünyanın en prestijli üniversite derecelendirme kuruluşlarından olan Times Higher Education’ın (THE) 2020 sıralamasında dünyanın en iyi ilk 1000 üniversitesi arasında yer alarak bu çalışmalarının karşılığını almıştır. Karabük Üniversitesi ülkemizde bu sıralamaya giren İstanbul ve Ankara dışındaki tek Anadolu üniversitesidir. Karabük Üniversitesi yine THE tarafından yapılan sıralamada mühendislik ve teknoloji alanında da dünyada ilk 1000’e girmeyi başarmıştır. THE tarafından yapılan “Gelişmekte Olan Ekonomiye Sahip Ülkeler Üniversite Sıralaması”nda ise dünyada ilk 301350 arasında, etki sıralaması içerisinde yer alan ‘Kaliteli Eğitim’ kategorisinde de dünya sıralamasında 100200 bandında, ülkemizdeki üniversiteler arasında ise 5. sırada yer almıştır. Karabük Üniversitesini, bu başarıların üstüne yenilerini ekleyerek üst sıralara taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Ülkemiz tüm dünyada olduğu gibi Koronavirüs (Covid19) salgını nedeniyle olağanüstü bir süreç yaşamaktadır. Bu süreç içerisinde öğrencilerimizi mağdur etmeden 23 Mart tarihinden beri eğitimimize uzaktan eğitim yöntemiyle devam ediyoruz. Karabük Üniversitesi, Uzaktan Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (KBUZEM) ile yıllardır edindiği tecrübe sayesinde bu süreci başarılı bir şekilde yürütmeye devam etmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin sınavlarını da online şekilde çevrim içi sistemle yaparak sınav sürecini de başarılı bir şekilde yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.
Pandemi nedeniyle Karabük Üniversitesinden ayrı kalan öğrencilerle de bir sonraki akademik yılda, sağlıklı bir şekilde kavuşmayı dileyen Rektör Polat, “Karabük Üniversitesi ailesi adına Üniversitemizin kuruluşunun 13. yıl dönümü ile İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Karabük Üniversitesinin kurulmasında ve kısa zamanda önemli başarılara imza atarak bugünlere gelmesinde katkısı olan kıymetli mesai arkadaşlarıma, Üniversitemiz akademik ve idari personeline, kamu kurum ve kuruluşu temsilcilerine, desteklerini esirgemeyen kıymetli Karabüklülere, sanayicilerimize, Karabük Üniversitesinin dünya üniversitesi olma yolunda katkı sunan herkese teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

UİGAD’ın Karabük il temsilcisi Börekçi oldu
YEREL HABERLER UİGAD’ın Karabük il temsilcisi Börekçi oldu
Türkiye’nin en büyük meydanlarından biri, Cuma Namazı için yıkanıp dezenfekte edildi 13 bin metre alanda 10 bin kişi namaz kılabilecek
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyük meydanlarından biri, Cuma Namazı ...
65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanlar Cuma Namazı kılamayacak
YEREL HABERLER 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanlar Cuma ...
İş adamı Sarıalioğlu'ndan SSAUMDER'e destek
YEREL HABERLER İş adamı Sarıalioğlu'ndan SSAUMDER'e destek
Orman kazasında hayatını kaybeden işçinin oğluna doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Orman kazasında hayatını kaybeden işçinin oğluna ...
Karabük´te caddeler doldu
YEREL HABERLER Karabük´te caddeler doldu
Polis ekipleri çocukları balon ile sevindirdi
YEREL HABERLER Polis ekipleri çocukları balon ile sevindirdi
Çocuklar iznin keyfini meydanlarda çıkardı Kimi bisiklete bindi, kimi paten keyfi yaptı
YEREL HABERLER Çocuklar iznin keyfini meydanlarda çıkardı Kimi ...
DATÜB'ün kuruluşunun 10. yıldönümü
YEREL HABERLER DATÜB'ün kuruluşunun 10. yıldönümü
Karabük'te 77 kişiye 219 bin TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Karabük'te 77 kişiye 219 bin TL ceza kesildi
Karabük´te kısıtlama bitti, gece yarısı sokaklar doldu
YEREL HABERLER Karabük´te kısıtlama bitti, gece yarısı sokaklar ...
Karabük´te kısıtlama bitti, gece yarısı sokaklar doldu
YEREL HABERLER Karabük´te kısıtlama bitti, gece yarısı sokaklar ...
Herkes kavga ederken onlar selamlaştı
YEREL HABERLER Herkes kavga ederken onlar selamlaştı
Uygulama noktasından siren çalarak geçen hasta bulunmayan ambulansın sürücüsüne ceza
YEREL HABERLER Uygulama noktasından siren çalarak geçen hasta ...
Kaymakamdan kamu görevlilerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakamdan kamu görevlilerini ziyaret etti
Çocuklardan "Bugün Bayram" şarkısı
YEREL HABERLER Çocuklardan "Bugün Bayram" şarkısı
Hayırseverin yaptırdığı çeşmeler, tahrip edilmiş
YEREL HABERLER Hayırseverin yaptırdığı çeşmeler, tahrip edilmiş

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X