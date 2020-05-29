El freni çekilmeyen otomobil önce araca ardından iş yerinin vitrinine çarptı 

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<br>Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil önce park halindeki araca ardından mağazanın vitrin camına çarptı. O anlar anbean iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.<br>Kaza, öğle saatlerinde Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu 78 AAF 759 plakalı otomobil, hareket etmeye başlayınca önce arkasındaki araca, ardından kaldırıma çıkarak bir giyim mağazasının vitrin camına çarptı. Otomobilin çarptığı araçta hasar meydana gelirken, mağazanın camı kırıldı. Otomobil kaldırımdan çekilirken, mağazanın kırılan camı ise değiştirildi. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR<br>2020-05-29 18:33:31<br>

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