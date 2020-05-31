Yanlış vitese takınca sitenin bahçesine düştü: 2 yaralı 

<br>Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK´ün Safranbolu ilçesinde, sürücüsünün park ettiği otomobili geri vites yerine ileri vitese takınca araç sitenin bahçesine düştü. Ters dönen otomobil yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. <br>Kaza öğleden sonra, Safranbolu Bostanbükü Mahallesi´nde meydana geldi. Tezcan Y. (46) sitenin önünde park halinde bulunan 78 AAH 447 plakalı otomobili geri vites yerine ileri vitese takıp hareket ettirince araç sitenin bahçesine düştü. Yaklaşık 3 metre yükseklikten sitenin bahçesine düşen otomobil ters döndü. Kazayı gören site sakinleri yardıma koşarken, 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralanan Tezcan Y. ve Soner U.´yu (32) araçtan çıkardı. Yaralanan Tezcan Y. ve Soner U. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. <br>Kaza anında bahçede kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, araç vinçle sitenin bahçesinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Safranbolu Yasin ALDEMİR<br>2020-05-31 20:05:03<br>
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