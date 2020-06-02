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Uyarıya rağmen sigarayı ağzından bırakmayan genç Vali’yi şaşırttı Karabük Valisi caddeleri tek tek gezerek esnaflara ‘Kontrollü Sosyal Hayat’ denetimi yaparak uyarıda bulundu

İHA

Uyarıya rağmen sigarayı ağzından bırakmayan genç Vali’yi şaşırttı Karabük Valisi caddeleri tek tek gezerek esnaflara ‘Kontrollü Sosyal Hayat’ denetimi yaparak uyarıda bulundu

Karabük Valisi Fuat Gürel, korona virüs (Covid19) salgınında normalleşme süreci kapsamında yeniden hizmete vermeye başlayan esnafları ziyaret ederek süreç ile ilgili uyarılarda bulunurken, cadde üzerinde sigara içen Azeri bir gencin uyarıya rağmen ağzından sigarayı bırakmaması dikkat çekti.

Vali Fuat Gürel beraberindeki İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı ile birlikte normalleşme süreci kapsamında; restoran, lokanta, kafe pastane, börekçi, tatlıcı ve içerisinde yemeiçme hizmeti sunan işletmelerin 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle tekrar faaliyete geçmesi dolayısıyla şehir merkezindeki iş yerlerini gezerek Kontrollü Sosyal Hayat uyarılarında bulundu.
Ankara, İnönü, Kemal Güneş ve Fevzi Fırat Caddelerinde faaliyet gösteren iş yerlerini ziyaret eden Vali Gürel, işletmelerin aldığı tedbir ve önlemleri yerinde gördü. Gürel, hem esnafın sağlığı hem de onlardan hizmet alacak olan vatandaşların sağlığı için iş yerlerinde alınan tedbirler ile ilgili denetlemelerde bulunarak esnaflardan temizlik ve hijyen kurallarını eksiksiz bir şekilde yerine getirmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
Denetimlere Köprübaşı mevki'inde bulunan taksi durağından başlayan Vali Gürel, normalleşme süreci kapsamında işbaşı yapan 65 yaş üstü taksicilerle sohbet ederek, taksicilere müşterileri indikten sonra araçlarını mutlaka dezenfekte etmelerinin virüsü engellemede önemli bir tedbir olduğunu söyledi.

Vali Gürel, maskesiz vatandaşlara maske dağıtarak kurallara uymalarını istedi
Kemal Güneş Caddesi’nde de vatandaşlara maskenin önemini anlatan Gürel, sigara içen gence uyarıda bulunurken, gencin sigarayı ağzından bırakmaması şaşkınlığa neden oldu.
Esnaf ziyaretinde konuşan Vali Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Esnaflarımızın aylardır dükkanları kapalıydı. Onlar dün itibari ile iş yerleri açtılar. Artık yavaş yavaş lokantalar, restoranlar, kafeteryalar müşteri almaya başladı. Bu müşteri almanın kendi içerisinde kuralları var. Oturulacak alanlar, masalar ve insanlar arasındaki mesafeler, hijyen kurallarına riayet, maske takılması, sosyal mesafeye uyum ile ilgili birçok kural var. Bu tabi her meslek grubu için Sağlık Bakanlığı ayrı ayrı belirleyip yayınladı. Şimdi onlar için denetim ekipleri oluşturduk. Onları her işletme için tek tek tebliğ edecekler. Zaten odalara bildirdik, öncesinde tebligatlarını yapsınlar diye ama denetim ekiplerimiz birebir tebliğ edecekler. Hem de eğitim sürecinden geçirecekler. Çünkü bu süreçten sonra vatandaşlarımızın bu işleri takip etmesi, esnaflarımızın bu kurallara uymasını sağlama ile ilgili sorumlulukları var. Bizler de denetleme ilgili kamu kuruluşları olarak ekiplerimiz tarafından denetimleri sağlayacağız. Esnaflarımızı ziyaret ederek bir kısım hatırlatmalarda bulunduk. Böyle bir süreci başlattık. İnşallah güzel bir süreç olur” diye konuştu.
Vali Gürel, ayrıca maskesiz bulunan vatandaşlara da maske dağıtımı yaparak, kurallara uymalarını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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