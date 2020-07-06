Safranbolu eski günlerine dönüyor UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu'da hafta sonu turist yoğunlu yaşandı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, korona virüs (Covid19) salgını normalleşme süreciyle birlikte eski günlerine dönmeye başladı.

Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı’nın parmak izi" olarak adlandırılan tarihi ilçede, hafta sonu yerli turist yoğunluğu yaşandı.

3 bin yıllık bir geçmişe sahip olan ve Türkiye’de kent ölçeğinde UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde tek yer olma özelliği taşıyan Safranbolu'yu görmeye gelen misafirler, esnafların da yüzünü güldürdü. Salgın nedeniyle uzun süre boş kalan tarihi ilçede, hafta sonu sokaklar yine turistlerle canlanmaya başladı.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprülerle "açık hava müzesini" andıran Safranbolu'ya, geçen yıla göre tur ve gruplar henüz gelmese de günü birlikçi turistler yoğun olarak geliyor.



Çarşı Covid19'a karşı

Tarihi Çarşı'da esnaflık yapan Akın Demirkıran, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, son bir haftadır turist hareketliliğinin yaşandığını söyledi.

Sınav sürecinin de bitmesiyle insanların daha da fazla gelmeye başladığını ifade eden Demirkıran, "İnsanlar, sahillere gidiyor, sahile giderken de bize uğruyor. Daha turlar başlamadı. Yabancı turist yok, yerli turistler var" dedi.

İnsanların kurallara çok fazla riayet etmediğini belirten Demirkıran, "Maskesi olmayanları uyardığımız zaman bize küsüyorlar. Bizde 'Çarşı Covid19'a karşı. Biz sizin için maske takıyoruz lütfen sizde bizim için maske takın' yazıp astık" diye konuştu.

Esnaflardan Hüsnü Özdemir de uzun süredir boş olan Safranbolu'da hareketliliğin başladığını belirtti.

Geçen yıla göre kıyaslama yapılamayacağını, ancak yine de bir hareketlenme olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Geçen yıla göre gruplar ve turlar gelmiyor, münferitler geliyor. Geçen senenin çeyreğini yaşıyoruz ama buna da şükür. Daha da kötüydü en azından çarkımız dönüyor. Evimize ekmeğimizi götürebiliyoruz. 'Hiç yok' diye ağlarsak daha kötü olur. Allah bereket versin. Şu ortamda Safranbolu'yu tercih eden turistlere de teşekkür ederiz. Unutmuyorlar bizi."

Her şeyin bir anca düzelmesini beklediklerini kaydeden Özdemir, "Yabancılar da buranın ekmek kaynağı. Uzakdoğulular bizim tamamı ile bizim ekmek kaynağımızdı. Ama ne yapalım? Bir imtihandan geçiyoruz, buna da şükür, Allah bundan aşağı etmesin" değerlendirmesinde bulundu.

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