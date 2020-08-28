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Kestiklerin ağacın altında kalan iki kardeşten biri öldü

İHA

Karabük'ün Yenice ilçesinde ormanda çalışan iki kardeşin üzerine ağaç devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kestiklerin ağacın altında kalan iki kardeşten biri öldü

Karabük'ün Yenice ilçesinde ormanda çalışan iki kardeşin üzerine ağaç devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Yenice Orman İşletmesine bağlı İncedere karataş bölgesinde ağaç kesimi yapan Orhan Akbıyık ve Hüseyin Akbıyık’ın üzerine ağaç devrildi. İki kardeş, kesilen ağacın altında kalarak sıkıştı.
Hüseyin Akbıyık kendi imkanları ile sıkıştığı yerden çıkararak durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde ağabey Orhan Akbıyık’ın öldüğünü belirlenirken, kardeşin tedavisi ayakta yapıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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