Bakan Tunç: Yerel yönetim ve hükümet uyumu önemli (2)

KARABÜK'EGEÇİP, AK PARTİLİ ADAYIN PROJE TANITIM TOPLANTISINA KATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sinop'taki programının ardından Karabük'e geçti. Bakan Tunç, AK Parti Karabük Belediye başkan adayı Özkan Çetinkaya'nın Gençlik ve Spor Müdürlüğü salonundaki proje tanıtım toplantısına katıldı. Burada konuşma yapan Bakan Tunç, "22 yıldan bu yana hep önce insan dedik. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın dedik. Bunu derken biz sadece bunu parti programımıza yazmakla ya da bir slogan olarak kullanmadık. Bunu uygulamamızla, icraatımızla da gösterdik. Eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan kültüre her alanda insanımızı güçlendirmek için çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insanı güçlendiren, insanı önemseyen politikalara ağırlık verdiğini bu nedenle zaten 22 yıldan bu yana iktidarda kalabildik. İnsanı önemsemeye devam edeceğiz. Hep önce insan demeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Tunç, daha sonra Karabük Bartınlılar Derneği tarafından bir düğün salonunda düzenlenen etkinliğe katılarak, burada dernek tarafından engelli vatandaşlar için hazırlanan hediyeleri takdim etti.