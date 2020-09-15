Vali Gürel, KARDEMİR AŞ. Genel Müdürü Utkanlar’a başarılar diledi

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Karabük Valisi Fuat Gürel, KARDEMİR AŞ. Genel Müdürü olarak atanan Necdet Utkanlar’a iadei ziyarette bulunarak “Hayırlı olsun” dileklerinde bulundu.

KARDEMİR AŞ Genel Müdürlük binasında gerçekleşen ziyarette Genel Müdür Utkanlar’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Gürel çalışmalarında başarılar diledi.

Nazik ziyareti için Vali Fuat Gürel’e teşekkür eden Genel Müdür Utkanlar güzel temennileri için teşekkür etti.

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