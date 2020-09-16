Karabük'te bir mahalle karantinaya alındı

Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Pürçükören köyü Karakoyunlu Mahallesi, birden fazla korona virüs (Covid19) pozitif vakası nedeniyle karantinaya alındı.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından birden fazla Covid19 vakası ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle Karakoyunlu Mahallesi'nde 14 günlük karantina kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, "Ovacık ilçesine bağlı Pürçükören köyü Karakoyunlu Mahallesi'nde birden fazla Covid19 pozitif vakanın tespit edilmesi ve vakaların temaslı sayısının çok fazla olması nedeniyle 16 Eylül 2020 saat 19.00’dan 30 Eylül 2020 saat 24.00’a kadar 14 gün süreyle Karakoyunlu Mahallesi'nin tamamını kapsayacak şekilde karantina uygulanmasına karar verilmiştir. Covid19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplumun sağlığının korunması amacıyla Ovacık ilçesine bağlı Pürçükören köyü Karakoyunlu Mahallesi'nin tüm giriş ve çıkış noktalarının sınırlandırılmasına, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen ve evlerde tedavisi devam eden Covid19 hastaları ile temaslılarının sağlık sebepleri dışında evlerinden ve köyden çıkışına müsaade edilmemesine, Pürçükören köyü Karakoyunlu Mahallesi'nde karantina altında ikamet eden kamu ve özel sektör çalışanlarının karantina süresi boyunca idari izinli sayılmalarına, alınan bu kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezası ile konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli adli işlem uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

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