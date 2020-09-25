Yenice İlçe Jandarma Komutanlığına Teğmen Yücel atandı

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Yenice İlçe Jandarma Komutanı olarak Ağustos ayında göreve başlayan Jandarma Yüzbaşı Hasan Arıkan’ın Karabük Merkeze alınmasıyla boşalan Yenice İlçe Jandarma Komutanlığına yeni bir atama yapıldı.

Son yapılan atamalarla Yenice İlçe Jandarma Komutanlığına Jandarma Teğmen Kenan Yücel atandı.

Karabük Merkeze alınan başlayan Jandarma Yüzbaşı Hasan Arıkan ilçedeki görevinden ayrılırken , yeni Komutan Teğmen Kenan Yücel ilçedeki görevine başladı.

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