Yalan beyana hapis cezası

İçişleri Bakanlığı korona virüs (Covid19) tanılı kişilerin, temasta bulundukları kişiler hakkında eksik ya da yalan beyanda bulunmaları halinde haklarında Türk Ceza Kanununun 206'ncı maddesi kapsamında 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası uygulanacak.

Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından birisinin "filyasyon" çalışmaları olduğu belirtildi. Filyasyon çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermelerinin son derece önemli olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilindiği üzere Türk Ceza Kanununun 206'ncı maddesi ile 'bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacağı' hükme bağlanmıştır. Salgınla mücadelede temel kanun olan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci maddesinde ise İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının halk sağlığını korumak amacıyla hastalığın ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin uygulanmasını sağlayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu bağlamda korona virüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak, bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 206'ncı maddesi gereğince işlem tesis edilecektir."

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