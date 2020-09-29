Prof. Dr. Akdur: “Kalp düşmanı; sigara, alkol ve stresten uzak duralım”

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Recep Akdur, 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada; kalp ve damar hastalıklarının ölümlere de yol açan çok önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekti.

Sigara ve alkol kullanımının, sağlıksız beslenmenin, obezite ve hareketsiz bir yaşam tarzının kalp ve damar hastalıkları açısından risk faktörlerinin başında yer aldığını vurgulayan Akdur; stresten de mümkün olduğunca uzak durmanın kalp sağlığı açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Akdur, tek bir sigarada 4 binden fazla zararlı kimyasal madde olduğunu belirterek, sigara ve dumanının; kanser, kalp damar hastalıkları ve korona virüsten korunmaya çok büyük zararlar verdiğini ifade etti.

Elektronik sigaranın da, sigara, puro ve nargile gibi bağımlılık yaptığını hatırlatan Akdur, şu uyarılarda bulundu:

"Elektronik sigara içeriği ve sağlığa zararları itibariyle sigarayla eşdeğerdir. Başta sigara, elektronik sigara, nargile, puro ve alkolden tümüyle ve tamamen uzak durmak, kalp damar hastalıkları, korona virüs ve bir çok hastalıktan korunma konusunda yaşamsal açıdan oldukça önemli. Evde sigara kullanımı, pasif içici durumundaki yaşlı ve kronik sağlık sorunu olan kişiler için de büyük risk taşıyor. Sigara kullanan kişiler, hem kendi bağışıklık sistemlerine büyük zarar veriyor hem de pasif içici durumundaki ev halkının vücut savunma sistemlerini çökertiyorlar. Sigara kullanan kişi ve ev halkı korona virüse karşı savunmasız hale geliyor. Kalp sağlığımız için sigara ve alkolden tümüyle ve tamamen uzak durmalıyız. Kalp sağlığımız için sağlıklı yiyecekler tüketmeliyiz. Tereyağı, iç yağı gibi hayvansal kaynaklı yağlardan uzak durmalı, zeytinyağı, ayçiçek, mısır özü, soya gibi bitkisel yağları tercih etmeliyiz. Kırmızı et yerine, balık, hindi veya tavuk etini tüketmeli, sosis, sucuk salam gibi gıdalardan uzak durmalıyız. Fast food beslenme, yanlış ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları sonucu oluşan obezite, kalp sağlığımız açısından oldukça riskli. Hareketsiz bir yaşam tarzı kalp sağlığı açısından büyük risk taşıyor. Düzenli ve dengeli egzersiz konusunda özenli olmalıyız. Çağımızın en önemli sorunları arasında yer alan stresten mümkün olduğunca uzak durmalıyız. Kendimizle, ailemizle ve çevremizle barışık olmak, sinirlenmemek, sakin kalmaya özen göstermek, öfke kontrolü konusunda özenli olmak da kalp sağlığımız açısından oldukça önemli. Kalbimizle ilgili şikayetlerimiz varsa ihmal etmemeli, vakit kaybetmeden doktora başvurmalıyız."

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