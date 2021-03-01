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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Akdur, “Sigara ve alkol bağışıklık sistemine zarar veriyor”

İHA

Prof. Dr. Akdur, “Sigara ve alkol bağışıklık sistemine zarar veriyor”

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Recep Akdur, 17 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada sigara kullanımının korona virüs riskini 14 kat artırdığına dikkat çekerek, bağışıklık sistemine zarar verdiğini belirtti.
Korona virüsten korunmada vücudun bağışıklık sisteminin güçlü olmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Akdur, sigara ve alkol gibi kanser yapıcı maddelerin vücudun savunma sistemini çökerterek kişileri korona virüse karşı savunmasız hale getirdiğine dikkat çekti.
Akdur, "Sigaradan hem aktif hem pasif içici olarak tümüyle ve tamamen uzak durmak korona virüsten korunma konusunda çok çok önemli. Sigara içerdiği binlerce zararlı maddeyle bir çok hastalığa ve ölümlere yol açıyor. Sigaranın zararları saymakla bitmez. Evde sigara kullanımı, pasif içici durumundaki yaşlı ve kronik sağlık sorunu olan kişiler için de çok büyük riskler taşıyor. Sigara kullanan kişiler hem kendi bağışıklık sistemlerine çok büyük zarar veriyor hem de pasif içici durumundaki ev halkının vücut savunma sistemlerini çökertiyorlar. Sigara kullanan kişi ve ev halkı korona virüse karşı savunmasız hale geliyor. Sigara kullanan kişiler ellerini sık sık ağızlarına götürüyor. Bu da virüs açısından risk oluşturuyor" diye konuştu.
Akdur, alkol kullanımının bedensel, ruhsal ve toplumsal bir çok zararının olduğunu belirterek, alkolün diğer kötü alışkanlıklara da zemin hazırladığını söyledi.
Yeni alkol almaya başlayanların, vücutlarının bu maddeye yabancı olması nedeniyle 'toksikoz' zehirlenme denilen alkol zehirlenmesi riskiyle karşı karşıya olduklarını ifade eden Akdur, alkol bağımlılarında ise ağır bir kronik karaciğer rahatsızlığı olan siroz hastalığının görülebileceğini aktararak şu uyarılarda bulundu: "Alkol kullanımı ayrıca gastrit, ülser, karaciğer iltihabı, yüksek tansiyon, kalp damar hastalıkları, enfarktüs, pankreas yetersizliği, el ve ayaklarda uyuşma ve duyu kaybına yol açan sinir ile böbrek iltihabı gibi rahatsızlıklara da yol açar. Bunların hepsi hayati organlarda görülen rahatsızlıklardır. Alkol bağımlılığı ileri düzeye ulaşırsa ölüme yol açabilir. Alkol kullanımı iş ve ev kazalarına da yol açar. Ama alkol kullanımının yol açtığı en vahim durum trafik kazalarıdır. Alkol alarak trafiğe çıkan herkes toplum için çok çok büyük bir tehlikedir. Hem kendi canlarını, hem de trafikteki herkesin canını çok büyük bir tehlikeye atarlar. Alkol alarak araba kullanmaya kalkan herkes çok büyük bir sorumsuzluk ve çok büyük bir toplumsal risk örneği sergilemektedir. Göz göre göre, bile bile trafik kazalarına yol açarlar. Alkollü araç kullanan bu insanlar yüzünden ne yazık ki birçok insanımız hayatını kaybediyor, birçok insanımız da engelli olarak hayatını sürdürmeye çalışıyor."

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