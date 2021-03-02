Safranbolu´da apartman karantinaya alındı 

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Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK´ün Safranbolu ilçesinde 4 katlı bir apartman, koronavirüs vakalarının ve temaslıların olması nedeniyle karantinaya alındı.

Safranbolu Esentepe Mahallesi Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda birden fazla koronavirüs vakası tespit edildi. Temaslı sayısının da fazla olması üzerine apartman koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün karantinaya alındı. Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. 1 Mart saat 17.00´da başlayan karantina, 11 Mart saat 17.00´da sona erecek. DHA-Genel Türkiye-Karabük / Safranbolu Yasin ALDEMİR

2021-03-02 00:39:37



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