3 katlı ahşap evde yangın çıktı

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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 3 katlı ahşap evin 2. katı çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Olay, ilçeye bağlı Satköy köyünde meydana geldi. Mehmet Demir isimli vatandaşa ait 3 katlı evin ikinci katında iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi tamamen sardı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle kullanılmaz hale gelen evde maddi hasar oluşurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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