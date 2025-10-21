Karabük'te U.K. idaresindeki motosiklet, Bahçelievler Mahallesi 115. Cadde'de kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

KURTARILAMADI

AA'nın haberine göre, kazada sürücüyle yolcu B.D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan B.D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜNÜN EHLİYETSİZ OLDUĞU BELİRLENDİ

Öte yandan sürücü U.K.'nın ehliyetsiz olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.