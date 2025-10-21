Habertürk
        Karabük'te ehliyetsiz motosikletli kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Ehliyetsiz motosikletli kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

        Karabük'te kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücü ise yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 01:00 Güncelleme: 21.10.2025 - 01:01
        Ehliyetsiz motosikletli kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Karabük'te U.K. idaresindeki motosiklet, Bahçelievler Mahallesi 115. Cadde'de kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

        KURTARILAMADI

        AA'nın haberine göre, kazada sürücüyle yolcu B.D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan B.D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        SÜRÜCÜNÜN EHLİYETSİZ OLDUĞU BELİRLENDİ

        Öte yandan sürücü U.K.'nın ehliyetsiz olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        #haberler
        #Karabük
        #Son dakika haberler
