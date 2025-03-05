Karabük'te ev ve bahçeden 1 kamyon çöp toplandı
Karabük'te 1 kamyon çöp çıkarılan ev ve bahçe, belediye ekiplerince temizlendi
Giriş: 05.03.2025 - 18:16 Güncelleme: 05.03.2025 - 18:18
Kurtuluş Mahallesi Nergis Sokak'taki bir evden kötü koku gelmesi üzerine belediyeye şikayette bulunuldu.
Eve giden polis, zabıta ve belediye temizlik ekipleri, ev ve bahçenin çöplerle dolu olduğunu gördü.
Çöpler nedeniyle evde ve bahçede hareket etmekte zorlanan ekipler, 1 kamyon dolusu atık topladı.
Ekipler, daha sonra evi temizledi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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